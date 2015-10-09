"Барселоне" предложили 65 миллионов за звезду: Ямаль против продажи

"Барселона" оказалась в ситуации, когда даже важные игроки могут быть выставлены на трансфер. На этот раз под прицелом оказался Дани Ольмо, передают Vesti.kz.

ПСЖ готовит 65 миллионов за игрока

По информации Don Balon, ПСЖ намерен сделать за него предложение в районе 65 миллионов евро, и в каталонском клубе готовы рассмотреть такой вариант.

Причина проста: после ярких выступлений Фермина Лопеса Ольмо перестал быть безусловным игроком основы. Этим решил воспользоваться наставник парижан Луис Энрике, который давно симпатизирует Ольмо и видит в нём недостающий элемент для центра поля парижан.

В раздевалке "Барсы" тревога

В раздевалке "Барселоны" возможной продаже относятся болезненно. Для Педри и Ламина Ямаля Ольмо – один из лучших партнёров по игре, с которым они чувствуют себя максимально комфортно. Ни Рафинья, ни Фермин Лопес, по их мнению, не способны дать того же качества взаимодействия.

Тем не менее руководство каталонцев под руководством Жоана Лапорты придерживается жесткой линии: неприкасаемых в клубе больше нет. Если поступит серьёзное предложение, сделка вполне может состояться, и Ольмо станет очередной жертвой финансовой политики "Барселоны".

