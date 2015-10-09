Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 15:53
 

"Барселоне" предложили 65 миллионов за звезду: Ямаль против продажи

  Комментарии

Поделиться
"Барселоне" предложили 65 миллионов за звезду: Ямаль против продажи ©x.com/fcbarcelona

"Барселона" оказалась в ситуации, когда даже важные игроки могут быть выставлены на трансфер. На этот раз под прицелом оказался Дани Ольмо, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Барселона" оказалась в ситуации, когда даже важные игроки могут быть выставлены на трансфер. На этот раз под прицелом оказался Дани Ольмо, передают Vesti.kz.

ПСЖ готовит 65 миллионов за игрока

По информации Don Balon, ПСЖ намерен сделать за него предложение в районе 65 миллионов евро, и в каталонском клубе готовы рассмотреть такой вариант.

Причина проста: после ярких выступлений Фермина Лопеса Ольмо перестал быть безусловным игроком основы. Этим решил воспользоваться наставник парижан Луис Энрике, который давно симпатизирует Ольмо и видит в нём недостающий элемент для центра поля парижан.


В раздевалке "Барсы" тревога

В раздевалке "Барселоны" возможной продаже относятся болезненно. Для Педри и Ламина Ямаля Ольмо – один из лучших партнёров по игре, с которым они чувствуют себя максимально комфортно. Ни Рафинья, ни Фермин Лопес, по их мнению, не способны дать того же качества взаимодействия.

Тем не менее руководство каталонцев под руководством Жоана Лапорты придерживается жесткой линии: неприкасаемых в клубе больше нет. Если поступит серьёзное предложение, сделка вполне может состояться, и Ольмо станет очередной жертвой финансовой политики "Барселоны".

Напомним, что уже определён обладатель "Золотого мяча"-2025: он набрал 72% голосов.

"Барселона" потеряла Ямаля: Флик нашел виновного

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Общий этап, мужчины
19 сентября 00:00   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Ньюкасл Юнайтед
Ничья
Барселона
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!