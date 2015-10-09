Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 16:33
 

"Барселона" потеряла Ямаля: Флик нашел виновного

  Комментарии

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль пропустит стартовый матч общего этапа Лиги чемпионов против "Ньюкасла", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

18-летний футболист не может тренироваться на полную из-за проблем со спиной, полученных во время выступлений за сборную Испании.

После отборочного матча ЧМ с Болгарией у Ямаля появился дискомфорт, который не проходит до сих пор. Напомним, 4 сентября испанцы обыграли Болгарию (3:0), а 7 сентября разгромили Турцию (6:0) - на счету Ямаля три голевые передачи в этих играх.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик обвинил сборную Испании в том, что там не поберегли здоровье юного таланта.

