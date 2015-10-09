"Барселона" заблокировала трансфер своей звезды за 8 миллиардов

36-летний польский форвард Роберт Левандовски не теряет формы - в этом сезоне он забил уже 40 голов в 46 матчах за "Барселону", снова подтвердив статус одного из лучших нападающих мира. Несмотря на возраст, он по-прежнему в центре внимания, в том числе и за пределами Европы, передают Vesti.kz со ссылкой на Тodofichajes.

В последние месяцы в прессе все чаще появлялись слухи о возможном переходе Левандовски в МЛС. В частности, интерес к форварду проявлял клуб "Лос-Анджелес Гэлакси", который видит в нем не только усиление на поле, но и маркетинговый актив.

Подогрел интерес и игрок американского клуба "Шарлотт" Кароль Швидерский - он рассказал, что Левандовски интересовался у него деталями жизни и карьеры в Америке.

Однако, пока этот вектор откладывается. Контракт Левандовски с "Барселоной" действует до 2026 года, а недавно клуб активировал опцию продления еще на один сезон - до лета 2027-го. В Каталонии не готовы расставаться с форвардом, учитывая его вклад и уровень игры.

Левандовски не сбавляет обороты - его выдающаяся физическая форма говорит сама за себя. Последние матчи только подтверждают: польский форвард по-прежнему на высоте, несмотря на возраст.

Напомним, что в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, в матче, где "Барселона" разгромила дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:0, 36-летний нападающий оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Левандовски выступает за "Барселону" с 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро (8,8 миллиарда тенге).