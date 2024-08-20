В Алматы избили судью на футбольном матче: полиция сделала заявление

Департамент полиции Алматы продолжает производство по уголовному делу о нападении на судью во время матча любительской J-лиги между командами "Пионер" и "Эрик-сон", передает Vesti.kz.

Инцидент произошел накануне. В ходе него, несколько игроков "Пионера" окружили арбитра на трибунах и начали избивать его. Этот эпизод попал на видео. Сам судья зафиксировал побои и решил подать заявление в полицию.