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Адиев прокомментировал победный гол Зайнутдинова в дебютном матче за "Бешикташ"

Адиев прокомментировал победный гол Зайнутдинова в дебютном матче за "Бешикташ"
©instagram.com/magomedadiev

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал успешный дебют Бахтиера Зайнутдинова за "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

Зайнутдинов дебютировал за стамбульский клуб в первом матче с киевским "Динамо" в рамках раунда плей-офф Лиги конференций. Бахтиер появился на поле после первого тайма, а на 90+5-й минуте забил победный гол.

"Уже написал Бахе и поздравил его с забитым голом в ворота "Динамо". Я рад его успеху и дебюту. Еще рад, что после 15 минут он начал играть вингера, это важно для нашей сборной. ЦСКА его использовал латералем, в Турции он играет уже выше. Это прекрасно. В идеале было использовать его в центре, но атакующая игра, хоть и на фланге - уже плюс.

Я переживаю за любого сборника, болею очень сильно. Хочу, чтобы Баха не сбавлял обороты, а только наращивал свое присутствие на поле. Очень хочется, чтобы он прямо оказывал свое влияние на результат", - приводит слова Адиева "Матч ТВ".

Напомним, что ответная встреча команд состоится в ночь на 1 сентября в Стамбуле.

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Метки:
Адиев Магомед Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Лига конференций

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