5-кратный чемпион Казахстана готовит трансферы опытных игроков

Спортивный директор "Иртыша" Константин Горовенко заявил о переговорах с футболистами, имеющими опыт игры в КПЛ, передают Vesti.kz.

Павлодарцы в своей истории пять раз выигрывали чемпионат Казахстана.

"Команда, ставящая высокие задачи, должна заглядывать в будущее. Начали ли мы следить за футболистами премьер-лиги? Конечно, мы присматриваем новичков и ищем разные варианты для усиления – с кем-то общаемся. "Иртыш" по-хорошему амбициозен и в предстоящем году нацелен проявить себя с наилучшей стороны", — сказал функционер в интервью ASnews.kz.

Напомним, что Горовенко стал спортивным директором павлодарского "Иртыша" в июле текущего года. До этого он возглавлял "Атырау" и работал ассистентом Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

На данный момент "Иртыш" занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, опережая "Алтай" на шесть очков.

