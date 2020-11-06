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Вагнер Лав и чемпионство. Почему переподписание бразильца - лучший вариант для "Кайрата"

Футболист выиграл для алматинцев первое "золото" КПЛ за 16 лет.

Вагнер Лав и чемпионство. Почему переподписание бразильца - лучший вариант для "Кайрата"
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол
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Трансфер Вагнера Лава - лучшее решение "Кайрата". Бразилец не только усилил команду, но и помог достичь заветной цели - чемпионства в КПЛ, и руководство клуба уже продлило контракт с футболистом. Корреспондент Vesti.kz решил рассказать, почему переподписание Лава - необходимое решение для клуба.

С завоеванием титула для любой команды, помимо усиления, важным аспектом становится сохранение чемпионского состава, в том числе и звезд. Как только Лав прибыл в "Кайрат", у многих людей были сомнения по поводу его подписания. Но, как мы можем сказать теперь, он полностью оправдал ожидания, возложенные на него клубом и болельщиками. Решение о продлении контракта с бразильцем не заставило себя ждать, Кайрат Боранбаев сразу после чемпионского матча сказал, что намерен продолжить сотрудничество с легионером.

"Да, с Вагнером мы будем продлевать контракт, уже находимся на стадии подписания. Все согласовано, срок нового соглашения - один год", - сказал Боранбаев.

И хоть ранее говорилось, что новый контракт Лава рассчитан на год, точного времени в объявлении клуба сказано не было.

Также, по его словам, сейчас "Кайрат" находится на стадии продления контракта с другим лидером команды - защитником Раде Дугаличем. Такая активность в обеспечении сохранения основы команды говорит о чемпионских амбициях и на следующий сезон. Однако вместе с тем встает вопрос, будут ли какие-то сильные изменения в составе. Здесь сразу хочется сказать, что самым лучшим решением клуба будет не совершать серьезных изменений. И, по словам владельца "Кайрата", они будут лишь в сторону улучшения:

"Усиление? Будет, но точечное, на определенные позиции. Мы смотрим много казахстанских игроков, а также футболистов из стран ЕАЭС".

Но приоритетной, пожалуй, задачей для алматинцев, чтобы оставаться конкурентоспособными и в следующем сезоне, было переподписание Лава. Бразилец настолько хорошо играл в чемпионате Казахстана, что за 13 матчей за "Кайрат" забил семь голов и отдал пять ассистов. Таким образом, Лав является одним из важнейших, если не ключевым фактором текущего успеха "Кайрата". Он привнес в команду не только свой опыт и профессионализм, но и улучшил игру одноклубников, разнообразил нападение и в то же время сфокусировал внимание на себе.

Удивительно и то, как Лав сыгрался с Абатом Аймбетовым, которого в свое время так сильно хотел подписать Алексей Шпилевский. Казахстанско-бразильское сочетание составило грозную силу нападения "Кайрата". Сейчас на счету Абата десять голов в КПЛ.



Возможно, показатель силы клуба и уровня чемпионата - выступление в еврокубках. В этом сезоне у "Кайрата" не получилось зацепиться за Лигу Европы, но что смог выяснить для себя алматинский клуб - если продолжить совершенствовать текущую команду, можно получить конкурентоспособный состав для борьбы в следующих сезонах Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Кто-то может сомневаться из-за возраста Лава, все-таки 36-летний игрок не молодеет. Однако бразилец может дать фору многим молодым игрокам и, как показывает практика, сейчас спортсмены стареют медленнее. Взять к примеру Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Леброна Джеймса.

Показатель хорошей формы Вагнера - его выступление в еврокубках. К примеру, в первой игре Лиги Европы между "Кайратом" и армянским "Ноа" (4:1) он забил два гола и отметился одним голевым пасом. Во втором матче с "Маккаби" он стал автором единственного гола "Кайрата" и почти сравнял счет, но второе взятие ворот отменили из-за офсайда. И хоть "Кайрат" вылетел из Лиги Европы, Лав показал, на что способен. Можно сказать, что имея бразильца в составе, клуб из Алматы претендует на повторение успеха в следующем сезоне КПЛ и команде будет вполне комфортно выступать и в еврокубках.

Фото: ФК "Кайрат"©

 

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Метки:
Футбол Кайрат ФК Лав Вагнер Шпилевский Алексей КПЛ-2020 Бразилия

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