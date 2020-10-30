"Проиграл всю борьбу". Российский портал оценил игру Зайнутдинова в матче Лиги Европы

Российский футбольный портал Euro-football.ru
по итогам матча Лиги Европы
между ЦСКА
и загребским "Динамо" поставил довольно низкую оценку казахстанскому футболисту Бахтиеру Зайнутдинову,
передает корреспондент Vesti.kz
.
Зайнутдинов получил оценку 5,5, при максимальной в десять баллов.
"Ну и опять довольно скромный фланг обороны. Зайнутдинов дал Майеру свободу для обостряющей передачи, проиграл почти всю борьбу на фланге (пять эпизодов из семи) и никак не помогал атаке, хотя возможность была", - объяснил свою оценку портал.
5,5 - самая низкая оценка игроков ЦСКА в прошедшем матче. Столько же, помимо Зайнутдинова, получили Марио Фернандес, Иван Обляков и Чидера Эджуке. Самый высокий балл заслужил хорватский нападающий ЦСКА Никола Влашич - 8,5.
Добавим, что матч между ЦСКА и загребским "Динамо" завершился
со счетом 0:0.
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