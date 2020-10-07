Пол Эшуорт уволен из "Астаны" - инсайдер

Исполнительный директор ФК "Астана
" Пол Эшуорт
уволен из клуба. С сентября он также выполнял обязанности главного тренера, но после разгромного поражения в КПЛ от "Кайрата" появилась информация о том, что команда ищет нового тренера. А 7 октября англичанин был уволен и с основной должности. Об этом в своем телеграмм-канале Kozhakhmet_inside
сообщил журналист Айдын Кожахмет.
"Пол Эшуорт уволен из "Астаны". Позавчера его сняли с должности исполняющего обязанности главного тренера, а сегодня и с позиции исполнительного директора", - написал Кожахмет.
Добавим, что, исполняя обязанности главного тренера команды, Эшуорт сначала вылетел из Лиги Европы от скромного клуба из Черногории, а затем со счетом 0:3 проиграл
главному конкуренту в борьбе за чемпионство - "Кайрату".
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