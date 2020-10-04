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"Универсал Зайнутдинов". Российское издание похвалило казахстанского футболиста после победы в матче РПЛ

Он забил свой дебютный гол за ЦСКА.

"Универсал Зайнутдинов". Российское издание похвалило казахстанского футболиста после победы в матче РПЛ
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА ©
Новости спорта Футбол
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После победы московского ЦСКА над "Уралом" в матче десятого тура РПЛ, "Спорт-Экспресс" похвалил футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова за игру на позиции левого защитника, назвав его универсалом. 

ЦСКА, играя с 49-й минуты матча в меньшинстве, смог обыграть команду из Екатеринбурга благодаря голам Зайнутдинова и Марадашвили.

Издание в своем разборе матча напомнило, что на тренировках травмировался основной левый защитник ЦСКА, из-за чего в составе произошли изменения.

"Вынужденные изменения произошли на левом фланге: Щенников на одной из тренировок повредил заднюю поверхность бедра, поэтому Гончаренко пришлось все менять. В оборону опустился Зайнутдинов, а слева в полузащите вышел Тикнизян.

Для казахского полузащитника позиция левого защитника не нова, он даже в этом сезоне играл на этом месте в последней встрече перед уходом из "Ростова" (с "Уфой"). Правда, тогда "желто-синие" играли с высокой линией обороны, так что ареал действий Зайнутдинова не слишком изменился.

На этот раз новичок ЦСКА тоже действовал по всей бровке, но все-таки при позиционной обороне твердо занимал место левого защитника. Но у "Урала" на правом крыле атаки играл совсем не реактивный Егорычев, потому Зайнутдинову было относительно просто", - пишет "Спорт-Экспресс".

Также автор статьи похвалил Зайнутдинова за настырность - еще в первом тайме казахстанский футболист несколько раз угрожал воротам соперника и в итоге забил.

Добавим, что после матча игрой казахстанца остался доволен и главный тренер "армейцев" Игорь Гончаренко. 


 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Премьер-лига России Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

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