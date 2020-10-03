"Очень хорошо проявил себя". Тренер ЦСКА отметил игру Зайнутдинова в победном матче РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко
прокомментировал гостевую игру десятого тура РПЛ
с "Уралом"
, у которого гости победили
в меньшинстве со счетом 2:0.
В этой игре футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов забил
первый гол за "армейцев", в состав которых перешел
25 августа.
- В первом тайме мы раскачивались. Понимали, что нужно терпение, потому что "Урал" хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Мы понимали, что во втором тайме путем замен можем усилить игру. Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги, - приводит его слова пресс-служба
клуба.
- Как получилось, что после удаления, когда команда должна была закрыться и играть от обороны, вы забили два гола?
- Что касается удаления, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо проявил себя Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление.
Для 22-летнего Зайнутдинова, отыгравшего все 90 минут, это был шестой матч за московский клуб. Ранее хавбек сыграл против "Краснодара" (1:1), "Ахмата" (3:0), "Спартака" (3:1), "Уфы" (1:0) и "Локомотива" (0:1).
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