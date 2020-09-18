Эшуорт опозорился, вылетев из Лиги Европы - президент "Вентспилса" о поражении "Астаны"

Президент латвийского ФК "Вентспилс" Адлан Шишханов прокомментировал поражение своей команды в квалификации Лиги Европы
от норвежского "Русенборга", а заодно высказался о бывшем тренере клуба Поле Эшуорте
, работающем сейчас в ФК "Астана", сообщает телеграм-канал
спортивного журналиста Айдына Кожахмета.
"Вентспилс" со счетом 1:5 уступил "Русенборгу", несмотря на то, что первым открыл счет. "Астана
" же также не смогла преодолеть
второй раунд квалификации, уступив черногорской "Будучности" 0:1.
- Сегодня "Вентспилс" проиграл титулованному "Русенборгу" и завершил участие в Лиге Европы. Конечно, проигрывать всегда очень неприятно, тем более с таким счетом. И я, и команда, и "желто-синие" болельщики сейчас испытывают понятные горечь и огорчение, но уровень норвежского клуба говорит сам за себя.
В этот еврокубковый вечер я бы хотел коснуться другого. Год назад бывший тренер ФКВ Пол Эшуорт
, которого я уволил из "Вентспилса", позволил себе публично в оскорбительном тоне высказаться о нашем клубе, смеялся над нами. Может, кто-то об этом и забыл, но я помню, потому что считаю, что недопустимо оскорблять клуб, любой клуб, а тем более - клуб, в котором ты работал.
Что я вижу сейчас? Этот специалист возглавил известный и уважаемый клуб "Астана" и тут же, сегодня, опозорился, вылетев из Лиги Европы, проиграв в Казахстане скромному клубу "Будучность". С уважением отношусь к клубу "Астана", который выиграл много трофеев и много лет успешно выступал в еврокубках, к чему Эшуорт не имеет отношения. И сейчас мне хочется ему сказать: "Вентспилс", о котором вы говорили с издевкой, вылетал из еврокубков, проигрывая таким грандам и известным в Европе клубам, как "Бордо", "Витория Гимарайнш", сейчас вот "Русенборгу". Клубам, чьи бюджеты превосходят бюджет нашего клуба в десятки раз. Но ФКВ не проигрывает и не вылетает от клубов уровня "Будучности"! Сочувствую болельщикам "Астаны", потому что они наблюдают плоды работы этого специалиста и вынуждены сталкиваться с такими позорными результатами. Уверен, что руководство "Астаны", президент клуба теперь точно представляют, тренера какого масштаба они пригласили, - сказал Шишханов.
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