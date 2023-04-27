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16 казахстанских футболистов играют в зарубежных лигах. О половине из них ты даже не слышал

16 казахстанских футболистов играют в зарубежных лигах. О половине из них ты даже не слышал
©ФК "Ахмат"

С годами сложилась такая картина, что казахстанских футболистов называют домашними из-за отсутствия особого рвения играть за границей. Конечно, на это влияют разные факторы: зона комфорта, нежелание рисковать, шанс сохранить хорошую зарплату, которую они получают на родине. Но на самом деле отечественных футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах, не так мало, просто многие из них не столь известны широкой публике.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о казахстанских футболистах-легионерах, которые защищают цвета клубов из высших дивизионов других стран. Оказалось, что их, из общего количества, хватит на целый состав и даже скамейку запасных.

Десять казахстанских игроков выступают в высших дивизионах европейских чемпионатов, а еще семеро представляют клубы из азиатских лиг. Для сбора информации мы ориентировались на данные портала Transfermarkt

Украинская премьер-лига (УПЛ) - один игрок

Экс-вратарь сборной Казахстана, 35-летний Дмитрий Непогодов, в настоящее время защищает цвета одесского "Черноморца". Он подписал контракт с этим клубом прошлым летом, после пяти лет, проведенных в Казахстане. 

В этом сезоне он провел 20 из 22 матчей в рамках УПЛ. Его команда, которую тренирует экс-наставник "Астаны" Роман Григорчук, занимает 11-е место в таблице из 16. За сборную Казахстана Непогодов провел 12 матчей с 2018 по 2020 год. 

Высшая лига Беларуси - один игрок

21-летний нападающий Денис Митрофанов с января этого года играет за белорусский клуб "Ислочь". Уроженец Семея имеет за своими плечами два матча за юношескую сборную Казахстана до 19 лет.

Пока в своем новом клубе Митрофанов является игроком ротации. В пяти встречах он забил один гол, а его команда с девятью очками занимает четвертую строчку в таблице. В прошлом сезоне он провел восемь матчей в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) в составе "Атырау", однако результативными действиями не отметился.

Молдавская суперлига - один игрок

В этом чемпионате за клуб "Бэлць" играет 19-летний полузащитник Вадим Яковлев. Для него это уже третий клуб в молдавской лиге, а на родине он числился в составе павлодарского "Аксу". За "Бэлць" уроженец алматинской области играет с лета прошлого года.

Во всех турнирах текущего сезона Яковлев провел 21 матч, в которых отметился одним голом и результативной передачей. В чемпионате Молдовы футболист, на счету которого есть матчи за юношеские и молодежную сборную Казахстана, пока не является твердым игроком стартового состава. 

В регулярном сезоне "Бэлць" занял шестое место из восьми, завоевав последнюю путевку в чемпионский раунд. Теперь в таблице среди шести оставшихся клубов команда казахстанца идет на четвертом месте.

Премьер-лига Армении - три игрока

Трое казахстанцев, играющих в высшем дивизионе Армении, защищают цвета двух клубов - "Ван" и "Алашкерт". В составе первых играют 25-летний полузащитник Геворг Наджарян (один матч за сборную Казахстана) и 19-летний нападающий Данил Анкудинов (две игры за юношескую сборную до 19 лет). За вторую команду выступает 28-летний защитник Тимур Рудосельский (16 матчей за молодежную сборную). 

Наджарян играет за "Ван" с сентября прошлого года. В этом сезоне он провел 19 матчей за клуб, в которых отметился голевой передачей. Что касается Анкудинова, то он перебрался в "Ван" на правах аренды из молдавского "Шерифа" в феврале. В девяти матчах за новую команду он забил три гола (хет-трик в одном матче) и отметился ассистом. "Ван" занимает пятое место в турнирной таблице.

Рудосельский перешел в "Алашкерт" в начале года. В прошлом он уже играл за три других армянских клуба. В четырех матчах за команду Тимур заработал одно предупреждение, а еще один раз был удален с поля. "Алашкерт" идет четвертым в таблице. 

Российская премьер-лига (РПЛ) - четыре игрока

Здесь все более-менее ясно, так как внимание казахстанских болельщиков внимательно сосредоточено на легионерах из РПЛ. Бахтиер Зайнутдинов провел 23 матча за ЦСКА во всех турнирах этого сезона, записав на свой счет гол и два ассиста. Его команда идет на четвертом месте в таблице.

Защитник Нуралы Алип лидирует в чемпионате в составе "Зенита". Но попадает в состав питерцев казахстанец крайне редко: всего девять матчей во всех турнирах, в которых Алип заработал две желтые карточки.

Другой оборонец - 30-летний Марат Быстров - проводит третий год в составе грозненского "Ахмата". Его клуб идет на пятом месте в РПЛ, а сам казахстанец в 19 матчах во всех официальных турнирах был четырежды предупрежден.

У недавнего дебютанта сборной Льва Скворцова пока две игры после зимнего трансфера в "Химки". Его команда продолжает находиться в зоне вылета, занимая предпоследнее, 15-е место, в таблице.

Китайская суперлига - один игрок

В высшем дивизионе чемпионата Китая выступает 28-летний хавбек Георгий Жуков. Он играет за "Цанчжоу Майти Лайонс" с конца прошлого лета. Новый сезон в суперлиге только начался, и после трех туров клуб занимает предпоследнее, 15-е место, с одним набранным очком.

Футболист, на счету которого 21 матч за сборную Казахстана, в двух случаях выходил в стартовом составе (оба раза был заменен), а еще в одной игре вышел на замену. На его счету желтая карточка.

Премьер-лига Кыргызстана - шесть игроков

Может быть, для кого-то из вас это будет неожиданно, но наибольшее количество казахстанских легионеров выступает именно в Кыргызстане. Сразу трое футболистов - Ислам Юнусов, Бекжан Токтарбай и Рамазан Абылайхан - защищают цвета "Дордоя"

23-летний полузащитник Юнусов играет за клуб с февраля 2022-го, 26-летний вратарь Токтарбай был арендован у "Академии Онтустик" до декабря, а 21-летний хавбек Абылайхан присоединился к команде в марте. После пяти туров в активе "Дордоя" семь очков и шестое место из десяти. Лучше остальных себя проявляет Абылайхан, набравший 2+1 в пяти матчах. У Юнусова три встречи, а у Токтарбая одна игра. 

29-летний вратарь Марсель Исламкулов некоторое время был одним из кандидатов на попадание в сборную Казахстана. С января он выступает за клуб "Абдыш-Ата", который сейчас лидирует в чемпионате с 11 баллами. Исламкулов стал основным голкипером в команде, а в пяти встречах у него уже три "сухаря". 

26-летний Ирисдавлат Хакимов является гражданином Казахстана, но никогда не играл в своей стране. Уроженец Туркестана начал карьеру в Узбекистане, а с 2020-го играет в чемпионате Кыргызстана. Сейчас 26-летний вингер защищает цвета "Мурас-Юнайтед". В четырех матчах Хакимов забил один гол, а его команда занимает седьмую строчку в таблице. 

За "ОшМУ-Алдиер" с начала этого года играет 21-летний защитник Мади Шауалиев. Футболист, который ранее играл лишь в низших дивизионах Казахстана за "Жас-Сункар" и SD Family, принял участие в трех матчах нового сезона чемпионата Кыргызстана. Пока казахстанец выходит исключительно на замену. Его команда занимает восьмую позицию из десяти. 

Фото: ПФК ЦСКА, ФК "Черноморец", ФК "Бэлць", ФК "Абдыш-Ата"©️

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