 K8Ec1wmP0dysPeXL1CygYOH40GvRqckWWGrhQJCy
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня! Медальный зачет Паралимпиады-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

На казахстанский футбольный клуб обратили внимание после нестандартного поиска инвестора

На казахстанский футбольный клуб обратили внимание после нестандартного поиска инвестора
©instagram.com/fcekibastuz/
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига

️Футбольный клуб "Экибастуз", выступающий в первой лиге Казахстана, ведет переговоры с потенциальным спонсором, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты "Экибастуза" вышли на матч 15-го тура первой лиги против "Тараз-Каратау" (3:1) в футболках с надписью "Нам нужен спонсор-инвестор". И после такого нестандартного подхода к поиску инвестора удалось обратить на себя внимание.

Как информирует телеграм-канал "Гол емес", сейчас клуб ведет активные переговоры о сотрудничестве с одной консалтинговой компанией в сфере недвижимости. Если стороны договорятся, то компания получит мощнейший пиар и лояльность среди потенциальных клиентов - все-таки спасает клуб с историей из шахтерского города. А сам ФК "Экибастуз" сможет выправить свое незавидное финансовое положение.

Клуб из Экибастуза занимает в таблице седьмое место из 12, набрав 19 очков в 15 матчах.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Первая лига Казахстана

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:45
Футбол
На казахстанский футбольный клуб обратили внимание после нестандартного поиска инвестора На казахстанский футбольный клуб обратили внимание после нестандартного поиска инвестора
Вчера , 22:54
Футбол
Футболисты казахстанского клуба устроили массовую драку с жителями города. Есть пострадавшие Футболисты казахстанского клуба устроили массовую драку с жителями города. Есть пострадавшие
2 сентября, 19:42
Футбол
Доверие Байсуфинова, любовь к рыбалке и Far Cry. Что известно о герое матча Казахстан - Украина Доверие Байсуфинова, любовь к рыбалке и Far Cry. Что известно о герое матча Казахстан - Украина
29 августа, 15:29
Футбол
20-летний казахстанский футболист забивает в восьми играх подряд 20-летний казахстанский футболист забивает в восьми играх подряд
29 августа, 13:00
Футбол
Казахстанский футбольный клуб придумал необычный способ найти спонсора Казахстанский футбольный клуб придумал необычный способ найти спонсора
26 августа, 18:18
Футбол
Десять матчей без поражений и супербомбардир. Как "Женис" набрал ход и рвется в первую лигу Десять матчей без поражений и супербомбардир. Как "Женис" набрал ход и рвется в первую лигу
20 августа, 22:47
Футбол
Воспитанник "Зенита" будет выступать в чемпионате Казахстана Воспитанник "Зенита" будет выступать в чемпионате Казахстана
10 августа, 15:50
Футбол
Испанский клуб пригласил казахстанского футболиста Испанский клуб пригласил казахстанского футболиста
5 августа, 21:53
Футбол
Матч упущенных возможностей: "Кайрат" не смог обыграть "Алашкерт" в Лиге Европы Матч упущенных возможностей: "Кайрат" не смог обыграть "Алашкерт" в Лиге Европы
31 июля, 20:07
Футбол
Лидер первой лиги подписал лучшего бомбардира Кубка Казахстана, экс-защитника "Ордабасы" и российского нападающего Лидер первой лиги подписал лучшего бомбардира Кубка Казахстана, экс-защитника "Ордабасы" и российского нападающего
31 июля, 12:46
Футбол
В Казахстане закрылось летнее трансферное окно В Казахстане закрылось летнее трансферное окно
13 июля, 20:59
Футбол
Футбольный клуб могут закрыть в Казахстане. Состав покинули уже пять игроков Футбольный клуб могут закрыть в Казахстане. Состав покинули уже пять игроков
11 июля, 15:59
Футбол
Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Шахтер" и еще трех игр Кубка Казахстана по футболу Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Шахтер" и еще трех игр Кубка Казахстана по футболу
4 июля, 21:46
Футбол
Команда "Кайрата" упустила победу и потерпела пятое поражение Команда "Кайрата" упустила победу и потерпела пятое поражение
17 июня, 08:26
Футбол
Казахстанский футболист забил шикарный гол со своей половины поля Казахстанский футболист забил шикарный гол со своей половины поля
13 июня, 19:49
Футбол
Футболист "Кайрата" потерял сознание во время матча Футболист "Кайрата" потерял сознание во время матча
6 июня, 21:29
Футбол
Клуб первой лиги объявил о назначении тренера, с которым "Шахтер" пробился в еврокубки Клуб первой лиги объявил о назначении тренера, с которым "Шахтер" пробился в еврокубки
5 июня, 19:06
Футбол
Экс-футболист сборной Казахстана и "Кайрата" возглавил новый клуб Экс-футболист сборной Казахстана и "Кайрата" возглавил новый клуб
26 мая, 12:09
Футбол
Побывавший в академии "Кайрата" футболист подписал контракт с клубом из Европы Побывавший в академии "Кайрата" футболист подписал контракт с клубом из Европы
26 мая, 10:20
Футбол
Соперничество с "Астаной", клубные традиции и месседж другим. Какие планы вынашивают в "Женисе" Соперничество с "Астаной", клубные традиции и месседж другим. Какие планы вынашивают в "Женисе"
24 мая, 18:06
Футбол
Испанец с опытом работы в Лиге чемпионов возглавил департамент судейства КФФ Испанец с опытом работы в Лиге чемпионов возглавил департамент судейства КФФ
20 мая, 23:59
Футбол
Объявлено о трансфере казахстанского футболиста в "Кайрат" Объявлено о трансфере казахстанского футболиста в "Кайрат"
17 мая, 21:43
Футбол
Дубль "Кайрата" пропустил четыре гола от лидера и потерпел второе поражение Дубль "Кайрата" пропустил четыре гола от лидера и потерпел второе поражение
4 мая, 10:30
Футбол
Казахстанский футболист выпрыгнул с третьего этажа военкомата. Он объявлен в розыск, ему грозит срок Казахстанский футболист выпрыгнул с третьего этажа военкомата. Он объявлен в розыск, ему грозит срок
26 апреля, 20:26
Футбол
Еркебулан Сейдахмет забил первый гол с лета 2019 года Еркебулан Сейдахмет забил первый гол с лета 2019 года
26 апреля, 18:51
Футбол
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу возглавит клуб первой лиги Бывший тренер сборной Казахстана по футболу возглавит клуб первой лиги
26 апреля, 14:42
Футбол
Ни одного игрока "Кайрата". Представлена символическая сборная 2-го тура первой лиги Казахстана Ни одного игрока "Кайрата". Представлена символическая сборная 2-го тура первой лиги Казахстана
22 апреля, 08:00
Футбол
Кандидат в сборную Казахстана по футболу определился с новым клубом Кандидат в сборную Казахстана по футболу определился с новым клубом
21 апреля, 11:37
Футбол
Казахстанский клуб сделал предложение Кукееву. Джолчиев не прибыл в его расположение Казахстанский клуб сделал предложение Кукееву. Джолчиев не прибыл в его расположение
16 апреля, 16:35
Футбол
Сейдахмет - в составе. Представлена символическая сборная первого тура первой лиги Казахстана Сейдахмет - в составе. Представлена символическая сборная первого тура первой лиги Казахстана
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus