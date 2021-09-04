На казахстанский футбольный клуб обратили внимание после нестандартного поиска инвестора

️Футбольный клуб "Экибастуз", выступающий в первой лиге Казахстана, ведет переговоры с потенциальным спонсором, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты "Экибастуза" вышли на матч 15-го тура первой лиги против "Тараз-Каратау" (3:1) в футболках с надписью "Нам нужен спонсор-инвестор". И после такого нестандартного подхода к поиску инвестора удалось обратить на себя внимание.

Как информирует телеграм-канал "Гол емес", сейчас клуб ведет активные переговоры о сотрудничестве с одной консалтинговой компанией в сфере недвижимости. Если стороны договорятся, то компания получит мощнейший пиар и лояльность среди потенциальных клиентов - все-таки спасает клуб с историей из шахтерского города. А сам ФК "Экибастуз" сможет выправить свое незавидное финансовое положение.

Клуб из Экибастуза занимает в таблице седьмое место из 12, набрав 19 очков в 15 матчах.

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