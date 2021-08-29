Казахстанский футбольный клуб придумал необычный способ найти спонсора

Футбольный клуб "Экибастуз", выступающий в первой лиге Казахстана, оказался в сложной финансовой ситуации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне футболисты "Экибастуза" вышли на матч 15-го тура первой лиги против "Тараз-Каратау" (3:1) в футболках с надписью "Нам нужен спонсор-инвестор". Ситуацию в команде прокомментировал директор ФК "Экибастуз" Галымбек Байкен.

- Да, действительно, мы приняли решение использовать столь нестандартный метод и нанести на игровые футболки посыл к потенциальным инвесторам с целью привлечения к себе внимания с их стороны. Мы заинтересованы в поиске новых решений, которые помогут нам привлечь дополнительные средства для развития и стабильного финансирования. Мы открыты для различных предложений. Мы разослали более 40 писем и предложений в этом году по предприятиям и компаниям всей страны. Ждем от них ответов.

Футбольный клуб, если он нацелен на развитие, это организация, которая требует постоянного внимания не только в период соревнований. Чтобы прогрессировать от сезона в сезон, нам необходима поддержка, которая позволит нам выстроить систему качественной подготовки молодых местных футболистов и дальнейшую их продажу на внутренний и международный рынок.

- Значит ли это, что у Вас нехватка финансирования?

- В начале этого года Управлением по развитию спорта и туризма Павлодарской области были выделены средства в размере 229 миллионов тенге, из которых 24,5 миллиона - это НДС, и позже было секвестировано (отозвано) 11,5 миллиона тенге. По итогу мы смогли использовать только 193 миллиона, что, как все понимают, далеко не достаточно для стабильной работы клуба. Это примерно те же самые деньги, что были в прошлом году, когда мы почти полгода не работали из-за пандемии. Но я максимально благодарен акимату Павлодарской области за поддержку нас, так как без их помощи мы вообще бы не смогли существовать.

- Вы не получаете спонсорских средств? Сам город Экибастуз является крупным промышленным регионом?

- Последний раз мы получали существенную помощь от Экибастуза для основной команды около 2 лет назад. С тех пор мы получили несколько миллионов для покрытия долгов прошлых лет и расходов дублирующего состава, но не более того.

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