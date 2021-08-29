 4LB9vrrFOax2EvnF7QIFuS1BERxxE9JcSgjAwhgm
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто представит Казахстан на Паралимпиаде-2020 Медальный зачет Паралимпиады-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
29 августа – День общенационального траура в Республике Казахстан
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанский футбольный клуб придумал необычный способ найти спонсора

Казахстанский футбольный клуб придумал необычный способ найти спонсора
©ФК "Екибастуз"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига

Футбольный клуб "Экибастуз", выступающий в первой лиге Казахстана, оказался в сложной финансовой ситуации, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне футболисты "Экибастуза" вышли на матч 15-го тура первой лиги против "Тараз-Каратау" (3:1) в футболках с надписью "Нам нужен спонсор-инвестор". Ситуацию в команде прокомментировал директор ФК "Экибастуз" Галымбек Байкен.

- Да, действительно, мы приняли решение использовать столь нестандартный метод и нанести на игровые футболки посыл к потенциальным инвесторам с целью привлечения к себе внимания с их стороны. Мы заинтересованы в поиске новых решений, которые помогут нам привлечь дополнительные средства для развития и стабильного финансирования. Мы открыты для различных предложений. Мы разослали более 40 писем и предложений в этом году по предприятиям и компаниям всей страны. Ждем от них ответов.
Футбольный клуб, если он нацелен на развитие, это организация, которая требует постоянного внимания не только в период соревнований. Чтобы прогрессировать от сезона в сезон, нам необходима поддержка, которая позволит нам выстроить систему качественной подготовки молодых местных футболистов и дальнейшую их продажу на внутренний и международный рынок.

- Значит ли это, что у Вас нехватка финансирования?

- В начале этого года Управлением по развитию спорта и туризма Павлодарской области были выделены средства в размере 229 миллионов тенге, из которых 24,5 миллиона - это НДС, и позже было секвестировано (отозвано) 11,5 миллиона тенге. По итогу мы смогли использовать только 193 миллиона, что, как все понимают, далеко не достаточно для стабильной работы клуба. Это примерно те же самые деньги, что были в прошлом году, когда мы почти полгода не работали из-за пандемии. Но я максимально благодарен акимату Павлодарской области за поддержку нас, так как без их помощи мы вообще бы не смогли существовать.

- Вы не получаете спонсорских средств? Сам город Экибастуз является крупным промышленным регионом?

- Последний раз мы получали существенную помощь от Экибастуза для основной команды около 2 лет назад. С тех пор мы получили несколько миллионов для покрытия долгов прошлых лет и расходов дублирующего состава, но не более того.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Первая лига Казахстана
Новости
Сегодня , 15:29
Футбол
20-летний казахстанский футболист забивает в восьми играх подряд 20-летний казахстанский футболист забивает в восьми играх подряд
Сегодня , 13:00
Футбол
Казахстанский футбольный клуб придумал необычный способ найти спонсора Казахстанский футбольный клуб придумал необычный способ найти спонсора
26 августа, 18:18
Футбол
Десять матчей без поражений и супербомбардир. Как "Женис" набрал ход и рвется в первую лигу Десять матчей без поражений и супербомбардир. Как "Женис" набрал ход и рвется в первую лигу
20 августа, 22:47
Футбол
Воспитанник "Зенита" будет выступать в чемпионате Казахстана Воспитанник "Зенита" будет выступать в чемпионате Казахстана
10 августа, 15:50
Футбол
Испанский клуб пригласил казахстанского футболиста Испанский клуб пригласил казахстанского футболиста
5 августа, 21:53
Футбол
Матч упущенных возможностей: "Кайрат" не смог обыграть "Алашкерт" в Лиге Европы Матч упущенных возможностей: "Кайрат" не смог обыграть "Алашкерт" в Лиге Европы
31 июля, 20:07
Футбол
Лидер первой лиги подписал лучшего бомбардира Кубка Казахстана, экс-защитника "Ордабасы" и российского нападающего Лидер первой лиги подписал лучшего бомбардира Кубка Казахстана, экс-защитника "Ордабасы" и российского нападающего
31 июля, 12:46
Футбол
В Казахстане закрылось летнее трансферное окно В Казахстане закрылось летнее трансферное окно
13 июля, 20:59
Футбол
Футбольный клуб могут закрыть в Казахстане. Состав покинули уже пять игроков Футбольный клуб могут закрыть в Казахстане. Состав покинули уже пять игроков
11 июля, 15:59
Футбол
Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Шахтер" и еще трех игр Кубка Казахстана по футболу Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Шахтер" и еще трех игр Кубка Казахстана по футболу
4 июля, 21:46
Футбол
Команда "Кайрата" упустила победу и потерпела пятое поражение Команда "Кайрата" упустила победу и потерпела пятое поражение
17 июня, 08:26
Футбол
Казахстанский футболист забил шикарный гол со своей половины поля Казахстанский футболист забил шикарный гол со своей половины поля
13 июня, 19:49
Футбол
Футболист "Кайрата" потерял сознание во время матча Футболист "Кайрата" потерял сознание во время матча
6 июня, 21:29
Футбол
Клуб первой лиги объявил о назначении тренера, с которым "Шахтер" пробился в еврокубки Клуб первой лиги объявил о назначении тренера, с которым "Шахтер" пробился в еврокубки
5 июня, 19:06
Футбол
Экс-футболист сборной Казахстана и "Кайрата" возглавил новый клуб Экс-футболист сборной Казахстана и "Кайрата" возглавил новый клуб
26 мая, 12:09
Футбол
Побывавший в академии "Кайрата" футболист подписал контракт с клубом из Европы Побывавший в академии "Кайрата" футболист подписал контракт с клубом из Европы
26 мая, 10:20
Футбол
Соперничество с "Астаной", клубные традиции и месседж другим. Какие планы вынашивают в "Женисе" Соперничество с "Астаной", клубные традиции и месседж другим. Какие планы вынашивают в "Женисе"
24 мая, 18:06
Футбол
Испанец с опытом работы в Лиге чемпионов возглавил департамент судейства КФФ Испанец с опытом работы в Лиге чемпионов возглавил департамент судейства КФФ
20 мая, 23:59
Футбол
Объявлено о трансфере казахстанского футболиста в "Кайрат" Объявлено о трансфере казахстанского футболиста в "Кайрат"
17 мая, 21:43
Футбол
Дубль "Кайрата" пропустил четыре гола от лидера и потерпел второе поражение Дубль "Кайрата" пропустил четыре гола от лидера и потерпел второе поражение
4 мая, 10:30
Футбол
Казахстанский футболист выпрыгнул с третьего этажа военкомата. Он объявлен в розыск, ему грозит срок Казахстанский футболист выпрыгнул с третьего этажа военкомата. Он объявлен в розыск, ему грозит срок
26 апреля, 20:26
Футбол
Еркебулан Сейдахмет забил первый гол с лета 2019 года Еркебулан Сейдахмет забил первый гол с лета 2019 года
26 апреля, 18:51
Футбол
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу возглавит клуб первой лиги Бывший тренер сборной Казахстана по футболу возглавит клуб первой лиги
26 апреля, 14:42
Футбол
Ни одного игрока "Кайрата". Представлена символическая сборная 2-го тура первой лиги Казахстана Ни одного игрока "Кайрата". Представлена символическая сборная 2-го тура первой лиги Казахстана
22 апреля, 08:00
Футбол
Кандидат в сборную Казахстана по футболу определился с новым клубом Кандидат в сборную Казахстана по футболу определился с новым клубом
21 апреля, 11:37
Футбол
Казахстанский клуб сделал предложение Кукееву. Джолчиев не прибыл в его расположение Казахстанский клуб сделал предложение Кукееву. Джолчиев не прибыл в его расположение
16 апреля, 16:35
Футбол
Сейдахмет - в составе. Представлена символическая сборная первого тура первой лиги Казахстана Сейдахмет - в составе. Представлена символическая сборная первого тура первой лиги Казахстана
11 апреля, 21:38
Футбол
Футболисты "Кайрата" начали сезон с крупной победы и вышли в лидеры первой лиги Футболисты "Кайрата" начали сезон с крупной победы и вышли в лидеры первой лиги
11 апреля, 17:11
Футбол
"Окжетпес" после вылета из КПЛ провел первый официальный матч с двумя голкиперами в старте "Окжетпес" после вылета из КПЛ провел первый официальный матч с двумя голкиперами в старте
11 апреля, 15:55
Футбол
"Кыран" одержал победу в матче открытия сезона в первой лиге "Кыран" одержал победу в матче открытия сезона в первой лиге
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus