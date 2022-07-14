Долги на 400 миллионов. Лидера чемпионата Казахстана могут наказать

Кызылординский "Кайсар", лидирующий в первой лиге Казахстана, испытывает финансовые трудности, сообщает корреспондент Vesti.kz.
После 13 туров клуб из Кызылорды, который в прошлом сезоне вылетел из КПЛ, возглавляет таблицу с 26 очками. При этом за предыдущие годы "Кайсар" накопил большую задолженность - 400 миллионов тенге.
В случае если команда из Кызылорды по итогам нынешнего сезона добьется повышения в классе, она может быть не допущена федерацией футбола к КПЛ. Также "Кайсар", если не закроет задолженность перед тренерами и игроками, получит санкции от ФИФА.
Ранее трансферный бан получили "Ордабасы" и "Аксу". Близок к этому и "Тараз", который накопил долги на сумму свыше 700 миллионов тенге.
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