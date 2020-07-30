"Это не повод для долгой эйфории". Тренер клуба первой лиги рассказал о победе над обладателем Кубка Казахстана

Главный тренер клуба первой лиги "Академия Оңтүстік" Левон Касабоглян
прокомментировал победу над "Кайсаром"
в товарищеском матче. 34-летний специалист в интервью корреспонденту Vesti.kz
рассказал о голе Рауля Джалилова
в этой игре и пожелал кызылординцам удачи в Лиге Европы.
"За весь подготовительный период мы старались и будем стараться играть против сильных соперников. В начале мы встречались с "Ордабасы" и "Таразом", а "Кайсар" стал третьим соперником из КПЛ. Команда достойна уважения, желаю удачи им в Лиге Европы.
Что касается нас - это командная работа, у нас боевой дух, мы готовимся к чемпионату. Понятно, что игра против "Кайсара" была товарищеской, для всех тренеров это возможность посмотреть, в каком состоянии команда, результат здесь не носит первостепенное значение, тем не менее приятно побеждать в таких играх команду из премьер-лиги. Но нам еще предстоит много трудиться.
Скажу банально, но - остается работать, работать и работать. Это не повод для долгой эйфории, вчера порадовались победе - сегодня уже забыли, приятные ощущения остались, но думать теперь только об этом выигрыше мы не должны. Гордыни никогда не должно быть. К сожалению, снова откладывается старт первой лиги. Мы, будем работать над ошибками, которые видны в этой игре.
Я благодарен всем, кто поддерживает нас в клубе, нашему тренерскому штабу, который всегда готов помогать в любой момент и быть друг за друга, нашему координатору из Испании Жасинту Магрене
. Все это идет от руководства. В этом и заключается командная работа "Академии Оңтүстік".
Что касается Рауля Джалилова
, мы его взяли в последний момент, заявили за клуб. К сожалению. у него в начале были травмы. Сейчас Рауль набирает свою форму и демонстрирует хороший уровень, я очень надеюсь на него. Думаю, наберет еще кондиции. Пока он готов не на 100 процентов, но штрафной исполнил отлично, показав высокое мастерство", - заявил Касабоглян.
Отметим, что в Шымкент "Кайсар" отправился
из-за невозможности тренироваться в Кызылорде. В августе клубу предстоит дебют в ЛЕ.
КПЛ приостановлена с 3 июля, а "Кайсар", набравший четыре очка в двух играх, идет на пятом месте. Рестарт планировался на 3 августа, но вчера, 29 июля, объявлено
, что возобновление чемпионата отложено на неопределенный срок из-за продления карантина в стране.
Отметим, что первая лига должна была стартовать с 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало было отложено. В нынешнем сезоне в турнире выступят 14 клубов.
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