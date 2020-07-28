"Настрой боевой". Главный тренер клуба первой лиги рассказал о готовности стартовать в чемпионате Казахстана

Главный тренер клуба первой лиги чемпионата Казахстана "Академия Оңтүстік" Левон Касабоглян
заявил, что его футболисты готовы к началу чемпионата. В комментарии корреспонденту Vesti.kz
армянский специалист рассказал о примерных сроках начала турнира.
"12 августа, скорее всего, стартует первая лига. Две подгруппы по семь клубов должны быть собраны в Павлодаре и Шымкенте. Наш клуб попал в ту, которая сыграет в Павлодаре.
С готовностью проблем нет, работаем тщательно и как следует. Травм нет, игроки в порядке, настрой боевой, все тренируются в полную силу. Как я сказал ранее, мы максимально работаем, чтобы достойно начать и достойно завершить чемпионат", - заявил Касабоглян.
34-летний Касабоглян возглавил шымкентский клуб "Академия Оңтүстік" зимой. Ранее воспитанник "Пюника" работал детским тренером на родине и в Казахстане, а также тренировал сборную Армении до 15 лет.
Отметим, что первая лига должна была стартовать с 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса начало было отложено. В нынешнем сезоне в турнире выступят 14 клубов.
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