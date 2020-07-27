Исходящие трансферы. Какие клубы первой лиги Казахстана провели чистку состава

Первая лига Казахстана по футболу
должна была начаться еще 4 апреля, но из-за пандемии коронавируса
старт турнира отложили. Ориентировочно матчи первого тура запланированы на 12 августа. Несмотря на то, что чемпионат так и не начался, некоторые клубы провели чистку состава. Более подробно об этом рассказывает корреспондент Vesti.kz
.
Согласно данным ПФЛК, "Алтай"
Сергея Тимофеева отзаявил Матвея Матвиенко
. 25-летний игрок присоединился к клубу из Усть-Каменогорска в январе. До этого играл за команду второй лиги "Аксу". Карьеру он собирается продолжить в другом клубе первой лиги - "Экибастузе".
В свою очередь "Экибастуз"
, которым руководит Серик Абдуалиев, отказался от услуг Амира Абдугалиева
, Владислава Сазонова
, Ернура Кусаинова
, Динмухаммеда Маруа
, Темира Байсуфинова
, Батыра Кудайбердинова
и Аслана Еркена
.
"Арысь"
Абдухалика Бурибаева отзаявил Дархана Арганчеева
, Нурсайына Жолдасова
, Владимира Седельникова
, Шынгыса Сапарбекулы
, Руслана Ахмедулина
. Стоит отметить, что самый опытный из них - 28-летний Седельников, выступавший в разное время за "Атырау", "Тобол", "Шахтер", "Кайрат", "Иртыш" и другие казахстанские команды.
На данный момент ПФЛК изучает разные варианты проведения первой лиги. Ожидается, что она будет разбита на две конференции по семь команд. Победители групп выйдут в премьер-лигу на будущий сезон и между собой определят чемпиона.
Ранее первые две команды напрямую выходили в когорту сильнейших, а третья участвовала в переходных играх с десятым клубом премьер-лиги.
Узнавайте первыми обо всех трансферах чемпионата Казахстана по футболу! Сохраняйте себе ссылку - и вы всегда будете в курсе последних переходов КПЛ-2020.