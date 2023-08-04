Российская фигуристка официально получила гражданство Казахстана

16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Талантливая российская фигуристка будет выступать за Казахстан. Известны подробности

"Мы не ходатайствовали о выступлениях фигуристки Софьи Самоделкиной за сборную Казахстана. Гражданство спортсменка сменила самостоятельно. Вопросами предоставления гражданства занимается Министерство внутренних дел. Когда гражданство предоставлено, физическое лицо имеет равные права и возможности и вправе подавать заявку для участия в выступлениях сборной. Однако этот вопрос Союзом в настоящее время не рассматривается", - прокомментировали Tengri Sport в РОО "Казахстанский союз конькобежцев".

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России получила уведомление от 16-летней победительницы этапа Гран-при России и финала Кубка России среди юниоров о ее желании выступать за Казахстан. Однако на данный момент Федерация еще не предоставила согласие на переход.

По некоторым данным, Самоделкина сможет выступать за сборную Казахстана с мая 2024 года.

Как отмечает "Спорт-Экспресс", Федерация фигурного катания России не собирается разрешать фигуристке Самоделкиной переходить в сборную Казахстана. Это решение было сообщено источником, хорошо знакомым с ситуацией.

Сообщается, что намерения Самоделкиной выступать за Казахстан стали известны уже около двух месяцев назад, но Федерация не намерена выпускать фигуристку, которая ранее состояла в сборной России.

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