Талантливая российская фигуристка будет выступать за Казахстан. Известны подробности

16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина сменила гражданство на казахстанское, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Федерация фигурного катания на коньках России получила уведомление от 16-летней победительницы этапа Гран-при России и финала Кубка России среди юниоров о ее желании выступать за Казахстан. Однако на данный момент Федерация еще не предоставила согласие на переход.

Мать Самоделкиной заявила, что она с интересом ожидает ответа от Федерации фигурного катания на эту просьбу.

"Вы узнавайте у федерации, пожалуйста. Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока я ничего не буду говорить", - сказала Марина Самоделкина РИА Новости.

Между тем "Матч ТВ" сообщает, что фигуристка уже получила паспорт Казахстана.

"Самоделкина пошла по пути ускоренного полученного гражданства, так как у нее родственник в семье рожден в Казахстане. Паспорт она уже получила, ждет открепления от Федерации фигурного катания на коньках России", - сказал источник телеканала.

Аналогичную информацию позже опубликовал ряд других СМИ. По некоторым данным, Самоделкина сможет выступать за сборную Казахстана с мая 2024 года.

Как отмечает "Спорт-Экспресс", Федерация фигурного катания России не собирается разрешать фигуристке Самоделкиной переходить в сборную Казахстана. Это решение было сообщено источником, хорошо знакомым с ситуацией.

Сообщается, что намерения Самоделкиной выступать за Казахстан стали известны уже около двух месяцев назад, но Федерация не намерена выпускать фигуристку, которая ранее состояла в сборной России. Представители Самоделкиной настаивают на ее уходе, ссылаясь, в том числе, на кейсы других российских спортсменов. Возможной опцией рассматривается финансовая компенсация, как это было сделано в случае с ними, однако данная компенсация не прописана юридически.

В предыдущем сезоне Самоделкина одержала победу на этапе Гран-при России, прошедшем в Самаре, обойдя серебряную призерку Олимпийских игр в Пекине - Александру Трусову. Ее спортивное достижение также включает победу на Финале Кубка России среди юниоров в 2020 году.

В ходе тренировок фигуристка исполняла все виды четверных прыжков. На соревнованиях она безупречно выполняла тройной аксель, а также четверные прыжки - лутц, сальхов и тулуп.

Самоделкину признают одной из самых талантливых фигуристок в России, наравне с Камилой Валиевой, Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной.

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