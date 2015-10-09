Лучший фигурист Казахстана выступил на рекордном Гран-при

В Нагое (Япония) завершился финальный этап Гран-при по фигурному катанию среди мужчин, где определился победитель турнира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК.

Золото уверенно завоевал американец Илья Малинин, который в произвольной программе поразил публику семью четверными прыжками. Его суммарный результат – 332,29 балла.

Второе место осталось за японцем Юмой Кагиямой, набравшим 302,41 балла, а третьим стал его соотечественник Шун Сато с итоговыми 292,08.

Казахстанец Михаил Шайдоров получил за произвольную программу 170,89 балла, и по сумме двух прокатов занял шестое место, завершив турнир с результатом 242,19 балла.

Шайдоров является чемпионом четырёх континентов (2025), обладателем серебряной (2024) и бронзовой (2023) медалей этапа Гран-при Китая, бронзовым призёром Азиатских игр (2025), многократным чемпионом Казахстана, а еще серебряным призёром юниорского чемпионата мира (2022).

