Какое место заняла Самоделкина после падения в короткой программе на Tallinn Trophy
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина занимает промежуточное третье место по итогам короткой программы на турнире Tallinn Trophy в Эстонии, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина занимает промежуточное третье место по итогам короткой программы на турнире Tallinn Trophy в Эстонии, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".
Самоделкина допустила одно падение и за свое выступление набрала 53,98 балла.
Лидером по итогам прокатов является бельгийка Нина Пинзаррон с результатом 65,43 балла. Второй стала канадка Сара-Мод Дюпуа, получившая от судей 55,04 балла.
Фигурное катание. Tallinn Trophy. Короткая программа, женщины. Результаты:
Нина Пинзаррон (Бельгия) — 65,43 балла;
Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 55,04;
Софья Самоделкина (Казахстан) — 53,98.
13 ноября фигуристки откатают произвольную программу.
Напомним, Самоделкина ранее представляла Россию, а с сезона-2024/2025 выступает за Казахстан.
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