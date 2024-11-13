Какое место заняла Самоделкина после падения в короткой программе на Tallinn Trophy

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина занимает промежуточное третье место по итогам короткой программы на турнире Tallinn Trophy в Эстонии, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Самоделкина допустила одно падение и за свое выступление набрала 53,98 балла.

Лидером по итогам прокатов является бельгийка Нина Пинзаррон с результатом 65,43 балла. Второй стала канадка Сара-Мод Дюпуа, получившая от судей 55,04 балла.

Фигурное катание. Tallinn Trophy. Короткая программа, женщины. Результаты:

Нина Пинзаррон (Бельгия) — 65,43 балла;

Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 55,04;

Софья Самоделкина (Казахстан) — 53,98.

13 ноября фигуристки откатают произвольную программу.

Напомним, Самоделкина ранее представляла Россию, а с сезона-2024/2025 выступает за Казахстан.

Новый лидер женской сборной Казахстана ответила на критику о смене гражданства.