Фигурист из Казахстана стал миллионером после триумфа на ЧМ

Фигурист-одиночник из Алматы Михаил Шайдоров блестяще выступил на чемпионате мира-2025 в Бостоне, завоевав серебряную медаль. За это достижение спортсмена поздравил заместитель акима города Бейбут Шаханов, вручив Шайдорову денежный сертификат на сумму 2,5 миллиона тенге, передают Vesti.kz.

Золото взял американский фигурист Илья Малинин, третьим стал японец Юма Кагияма.

"Вы вдохновляете сотни молодых спортсменов. Особая благодарность вашему тренеру Асем Касановой за профессионализм и вклад в развитие казахстанского фигурного катания", - отметил Шаханов.

Михаил, в свою очередь, поблагодарил за поддержку и отметил, что эта медаль - не только его личный успех, но и результат совместного труда целой команды.

"Это не только моя победа - это результат труда многих людей и победа всей страны", - сказал фигурист.

В этом году Шайдоров также стал чемпионом на Четырех континентах и завоевал бронзу на Азиатских играх. Ранее Михаил дважды поднимался на пьедестал этапа Гран-при в Китае, завоевав серебро в 2024 году и бронзу в 2023-м. Также он является неоднократным чемпионом Казахстана и серебряным призером юниорского чемпионата мира 2022 года.

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