Двукратная чемпионка мира выступила под песню Димаша Кудайбергена

Известная российская фигуристка Евгения Медведева представила новую захватывающую программу под композицию Your love в исполнении казахстанского певца Димаша Кудайбергена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ледовое шоу Ильи Авербуха "Ледниковый период. Чемпионы" прошло в Санкт-Петербурге. Также в нем приняли участие Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и другие российские спортсмены.

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Ранее под песни Димаша Кудайбергена выступали казахстанский фигурист Денис Тен, российская гимнастка Александра Солдатова и другие.

Отметим, что Медведева выступает в одиночном катании, является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, а также двукратной чемпионкой Европы.

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