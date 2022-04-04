 2kclG5q1eGItMabfDU2vumPp7yfI7clHD7mt2k8E
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Двукратная чемпионка мира выступила под песню Димаша Кудайбергена

Двукратная чемпионка мира выступила под песню Димаша Кудайбергена
©РИА Новости
Новости спорта Зимние виды спорта Фигурное катание

Известная российская фигуристка Евгения Медведева представила новую захватывающую программу под композицию Your love в исполнении казахстанского певца Димаша Кудайбергена, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ледовое шоу Ильи Авербуха "Ледниковый период. Чемпионы" прошло в Санкт-Петербурге. Также в нем приняли участие Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и другие российские спортсмены. 

Опубликованы новые снимки откровенной фотосессии звезды фигурного катания из России

Ранее под песни Димаша Кудайбергена выступали казахстанский фигурист Денис Тен, российская гимнастка Александра Солдатова и другие.

Отметим, что Медведева выступает в одиночном катании, является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, а также двукратной чемпионкой Европы.

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Фигурное катание

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 10:00
Фигурное катание
Двукратная чемпионка мира выступила под песню Димаша Кудайбергена Двукратная чемпионка мира выступила под песню Димаша Кудайбергена
1 апреля, 15:54
Фигурное катание
"Эти девушки потеряли детство". Фигуристка раскритиковала турнир одиночниц на Олимпиаде-2022 "Эти девушки потеряли детство". Фигуристка раскритиковала турнир одиночниц на Олимпиаде-2022
1 апреля, 14:24
Фигурное катание
Опубликованы новые снимки откровенной фотосессии звезды фигурного катания из России Опубликованы новые снимки откровенной фотосессии звезды фигурного катания из России
31 марта, 22:08
Фигурное катание
13-летняя фигуристка исполнила сложный прыжок олимпийской чемпионки 13-летняя фигуристка исполнила сложный прыжок олимпийской чемпионки
28 марта, 23:24
Фигурное катание
Знаменитая фигуристка снялась с голой грудью для журнала Знаменитая фигуристка снялась с голой грудью для журнала
22 марта, 14:05
Фигурное катание
В Минспорта прокомментировали ситуацию с отказом в визе казахстанскому фигуристу В Минспорта прокомментировали ситуацию с отказом в визе казахстанскому фигуристу
21 марта, 22:36
Фигурное катание
Казахстан лишился фигуриста на чемпионате мира-2022. Подробности Казахстан лишился фигуриста на чемпионате мира-2022. Подробности
2 марта, 17:12
Фигурное катание
18-летняя чемпионка Европы ушла от Этери Тутберидзе 18-летняя чемпионка Европы ушла от Этери Тутберидзе
24 февраля, 17:57
Фигурное катание
Казахстанка обратилась к Этери Тутберидзе Казахстанка обратилась к Этери Тутберидзе
22 февраля, 21:44
Фигурное катание
Еще одну фигуристку поймали на допинге во время Олимпиады-2022 Еще одну фигуристку поймали на допинге во время Олимпиады-2022
22 февраля, 10:05
Фигурное катание
Американская звезда Голливуда поддержал попавшуюся на допинге россиянку Американская звезда Голливуда поддержал попавшуюся на допинге россиянку
21 февраля, 22:13
Фигурное катание
Чудо-женщина оценила выступление россиянки на Олимпиаде-2022 Чудо-женщина оценила выступление россиянки на Олимпиаде-2022
21 февраля, 14:54
Фигурное катание
"Многие этого не понимают". Элизабет Турсынбаева - о завершении карьеры "Многие этого не понимают". Элизабет Турсынбаева - о завершении карьеры
21 февраля, 12:52
Фигурное катание
В федерации сделали заявление по маме Дениса Тена после скандала В федерации сделали заявление по маме Дениса Тена после скандала
20 февраля, 22:46
Фигурное катание
"Как шакалы набросились". Тутберидзе - о попавшейся на допинге россиянке "Как шакалы набросились". Тутберидзе - о попавшейся на допинге россиянке
20 февраля, 21:29
Фигурное катание
Американская фигуристка раскритиковала россиянок за технику на Олимпиаде-2022 Американская фигуристка раскритиковала россиянок за технику на Олимпиаде-2022
20 февраля, 17:53
Фигурное катание
Попавшаяся на допинге россиянка начала тренировки после провала на Олимпиаде-2022 Попавшаяся на допинге россиянка начала тренировки после провала на Олимпиаде-2022
20 февраля, 11:56
Фигурное катание
Раскрыты планы попавшейся на допинге россиянки после провала на Олимпиаде-2022 Раскрыты планы попавшейся на допинге россиянки после провала на Олимпиаде-2022
19 февраля, 13:57
Фигурное катание
Американец раскритиковал российскую фигуристку после истерики на Олимпиаде-2022 Американец раскритиковал российскую фигуристку после истерики на Олимпиаде-2022
19 февраля, 13:04
Фигурное катание
Россиянке предсказали завершение карьеры после победы на Олимпиаде с допинг-скандалом Россиянке предсказали завершение карьеры после победы на Олимпиаде с допинг-скандалом
18 февраля, 22:10
Фигурное катание
Число подписчиков попавшейся на допинге россиянки в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза Число подписчиков попавшейся на допинге россиянки в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза
18 февраля, 20:20
Фигурное катание
Китайские фигуристы установили новый мировой рекорд на Олимпиаде-2022 Китайские фигуристы установили новый мировой рекорд на Олимпиаде-2022
18 февраля, 20:00
Фигурное катание
"На себя посмотрите". Главе МОК жестко ответили на критику в адрес тренеров российской фигуристки "На себя посмотрите". Главе МОК жестко ответили на критику в адрес тренеров российской фигуристки
18 февраля, 14:08
Фигурное катание
Россиянка показала неприличный жест после истерики на Олимпиаде-2022 Россиянка показала неприличный жест после истерики на Олимпиаде-2022
18 февраля, 12:49
Фигурное катание
WADA назвало виновного в допинг-скандале россиянки на Олимпиаде-2022 WADA назвало виновного в допинг-скандале россиянки на Олимпиаде-2022
18 февраля, 11:00
Фигурное катание
В МОК не хотели участия россиянки в Олимпиаде-2022 после допинг-скандала В МОК не хотели участия россиянки в Олимпиаде-2022 после допинг-скандала
18 февраля, 10:32
Фигурное катание
Глава МОК потрясен выступлением попавшейся на допинге россиянки Глава МОК потрясен выступлением попавшейся на допинге россиянки
18 февраля, 08:30
Фигурное катание
Россиянка объяснила свою истерику на Олимпиаде-2022 Россиянка объяснила свою истерику на Олимпиаде-2022
18 февраля, 07:36
Фигурное катание
В WADA отреагировали на объяснения россиянки о допинге В WADA отреагировали на объяснения россиянки о допинге
17 февраля, 23:27
Фигурное катание
Попавшуюся на допинге россиянку не позвали на показательные выступления Олимпиады Попавшуюся на допинге россиянку не позвали на показательные выступления Олимпиады

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus