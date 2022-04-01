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Опубликованы новые снимки откровенной фотосессии звезды фигурного катания из России

Опубликованы новые снимки откровенной фотосессии звезды фигурного катания из России
©instagram.com/jmedvedevaj
Новости спорта Около спорта Спортивные девушки

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Появились новые снимки их совместной работы.

В своем интервью она рассказала, как решилась на фотосессию. "Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась. Но я не тот человек, который постит фотографии в купальниках. В какой-то момент я вообще была против наготы. Потом, когда признала свою женственность, начала себе позволять хотя бы плечи оголять", - призналась она.

Кроме того, фигуристка рассказала, как фотосессия повлияла на ее самооценку.

"Абсолютно точно сыграла. Это большой шаг к принятию своей сексуальности. Наверное, многие среагируют: "Вот, Женя оголилась, пошло-поехало, девку понесло". Многие просто привыкли, что я очень консервативная спортсменка. Но если с другой стороны посмот­реть, то мне уже не 17 и не 18 лет", - сказала Медведева.

Самые яркие фотографии с фотосессии можно посмотреть ниже. Выход журнала запланирован сегодня, 1 апреля.

Российская фигуристка становилась серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея), а также по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы.

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Метки:
Фигурное катание Девушки в спорте

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