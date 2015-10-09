Разгромом обернулась схватка Казахстана на ЧМ-2025 по борьбе

Казахстанка Светлана Анкичева не смогла выйти в 1/4 финала чемпионата мира по видам борьбы в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 50 килограммов представительница женской борьбы встречалась с Мен Ген Вон из КНДР.

Схватка завершилась победой северокорейской спортсменки со счетом 10:0.

Напомним, ранее на чемпионате мира сенсационное поражение потерпела призерка Олимпиады-2016 из Казахстана Эльмира Сыздыкова. В 1/8 финала в весе до 76 килограммов она проиграла итальянке Энрике Ринальди.

Как остальные казахстанки выступают на чемпионате мира: