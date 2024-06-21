Звезду сборной Словакии рвут на части топ-клубы

Словацкий защитник Давид Ганцко стал настоящим открытием на проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу, передают Vesti.kz.

Сборная Словакии показала сенсационный результат в первом туре группового этапа Евро-2024, одержав победу над Бельгией со счетом 1:0. Как сообщает Liverpool Echo, один из ключевых игроков команды, защитник Давид Ганцко, может подписать после турнира контракт с "Ливерпулем".

Ганцко начал свою карьеру в словацком клубе "Жилина", откуда в 2018 году перешел в итальянскую "Фиорентину" за 3,8 миллиона евро.

В Италии не было больших успехов и он сыграл всего пять матчей, проведя на поле лишь 283 минуты. В нужное время на помощь пришла "Спарта", которая взяла его в аренду на два сезона, а затем выкупила контракт за 2,5 миллиона евро. В Праге футболист за три года забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач.

Летом 2022 года Давид перешел в "Фейеноорд" из Роттердама за 8,3 миллиона евро, что позволило "Спарте" более чем втрое увеличить сумму, которую она заплатила за игрока.

В Чехии он выиграл Кубок, а в Нидерландах помог "Фейеноорду" завоевать чемпионский титул в сезоне-2022/23, а через год - и Кубок страны.

В начале 2024 года стало известно об интересе к Ганцко со стороны клубов "Ливерпуль" и ПСЖ. Агент футболиста Бранислав Яшурек сообщил, что контактирует не только с этими клубами, но и с другими, следящими за Давидом.

"Если он уйдет в топ-клуб, это будет замечательно. Если нет, то он с радостью останется в "Фейеноорде", - заявил агент.

Напомним, что чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.