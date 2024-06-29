Звездный футболист команды-участника плей-офф покинул Евро-2024. Детали

Игрок мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман покинул расположение национальной команды Франции, передает Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

28-летний форвард срочно отправился в Швецию, чтобы присутствовать на родах своей жены. В семье футболиста появится четвертый ребенок. Отметим, что на чемпионате Европы – 2020 Коман также уезжал из расположения сборной и присутствовал на родах своей дочери.

В ближайшее время вингер должен вернуться для подготовки к матчу плей-офф с Бельгией. Встреча пройдет 1 июля и начнется в 21:00 по времени Астаны.

Экс-лидер "Кайрата" назвал лучшую команду Евро-2024 и вспомнил свой подвиг

На текущем Евро Коман лишь один раз появлялся на поле - игрок вышел на замену в матче с Нидерландами (0:0).