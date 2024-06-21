Звезда немецкого футбола разнес Англию за матч с Данией

Известный в прошлом полузащитник сборной Германии по футболу Михаэль Баллак подверг резкой критике сборную Англии за матч с Данией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024, передают Vesti.kz.
Встреча группы C состоялась во Франкфурт-на-Майне и завершилась со счетом 1:1. На гол Харри Кейна на 18-й минуте датчане ответили точным ударом Мортена Юльманна на 34-й.
"Я просто разочарован игрой англичан. Слишком мало креатива. Они играют слишком позиционно. Даже изменения происходят позиционно, нет смены системы. Этого слишком мало. У них нет правильных ответов. Тренер тоже их не нашел. Он не изменил стиль игры. Простой смены позиций недостаточно", - приводит слова Баллака Welt.
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В третьем туре, 25 июня, сыграют Англия - Словения, Дания - Сербия.
В таблице команды расположились следующим образом: Англия (4 очка), Дания (2), Словения (2) и Сербия (1).
Континентальный турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
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