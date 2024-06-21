Сборная Англии получила необычную поддержку на Евро

Англия получила значительную поддержку во время чемпионата Европы по футболу благодаря появлению в отеле команды в Германии ее маскота Дэйва, сообщают Vesti.kz.

Этот бездомный кот завоевал сердца защитников сборной Кайла Уокера и Джона Стоунса еще в 2022 году во время чемпионата в Катаре. Теперь он в Германии и готов поднимать командный дух.

Кота Дэйва нашли на тренировочной базе команды в Катаре, когда он пришел на ужин. Игроки влюбились в него с первого взгляда. Уокер дал ему имя Дэйв, а Стоунс заявил, что кота заберут в Англию, если сборная станет чемпионом мира. Несмотря на поражение от сборной Франции, футболисты сильно привязались к питомцу и не намерены его бросать.

Позднее Уокер опубликовал фотографию, на которой Стоунс поднимает большой палец вверх, с хэштегом: "#mascot Дэйв присоединился к нам на ужине".

Теперь Дэйв вернулся, чтобы вдохновить Англию на победу над Словенией.

Напомним, что чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Несмотря на ничью между сборными Англии и Дании, англичане с четырьмя очками сохранили лидерство в таблице, тогда как датчане, имея в активе два балла, идут третьими.

25 июня сыграют Англия - Словения, Дания - Сербия.