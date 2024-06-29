Забит первый гол в плей-офф Евро-2024

В первом матче плей-офф Евро-2024 между сборными Швейцарии и Италии открыт счет, сообщают Vesti.kz.
На 37-й минуте встречи 1/8 финала ворота Джанлуиджи Доннаруммы поразил щвейцарский футболист Ремо Фройлер.
Игра проходит в Берлине. В 1/4 финала победитель этой пары сыграет с лучшим в противостоянии Англия - Словакия.
Напомним, сборная Италии является действующим чемпионом Европы.
Начинается жара! Прямая трансляция матчей плей-офф Швейцария - Италия и Дания - Германия на Евро-2024
Freuler fires Switzerland in front!#EURO2024 | #SUIITA pic.twitter.com/n0tLpsU0vP— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 29, 2024
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