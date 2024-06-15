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Новости по теме: Евро 2024

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Венгрия и Швейцария назвали составы на матч Евро-2024

Венгрия и Швейцария назвали составы на матч Евро-2024
©x.com/nati_sfv_asf

Сегодня 15 июня на чемпионате Европы по футболу состоится второй матч группы A, сообщают Vesti.kz.

В Кельне на стадионе "Райн-Энерги" в матче первого тура сыграют сборные Венгрии и Швейцарии. Начало встречи в 18:00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport.

Стартовый состав сборной Венгрии: Гулачи, Ланг, Орбан, Салаи, Керкез, Фиола, Собослаи, Надь, Шефер, Шаллаи, Варга.

Стартовый состав сборной Швейцарии: Зоммер, Аканджи, Родригес, Видмер, Шер, Фройлер, Джака, Эбишер, Варгас, Ндой, Дуа.

Напомним, в первом туре в этом же квартете хозяева турнира сборная Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1.

Кроме того, сегодня на Евро-2024 вступят в борьбу представители группы B: в 21:00 по казахстанскому времени в Берлине матч начнут сборные Испании и Хорватии, а в 00:00 в Дортмунде сойдутся команды Италии и Албании.

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Метки:
Венгрия Швейцария Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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