В Хорватии разоблачили судью матча Евро-2024 с Италией

Защитник сборной Хорватии Борна Соса высказался о решении судьи матча группового этапа Евро-2024 против Италии Данни Макелли из Нидерландов добавить восемь минут ко второму тайму, сообщают Vesti.kz.

Напомним, сборные Хорватии и Италии сыграли вничью - 1:1. Итальянцы сумели сравнять сет на 98-й минуте.

"Невероятно. Если бы мы выиграли со счетом 1:0, это было бы заслуженно. В итоге мы, конечно, разочарованы.

Я и вся команда не можем поверить, что судья добавил восемь минут. Это неправильно. Я не знаю, почему он (Данни Маккели) принял такое решение. Теперь нам нужно дождаться других результатов.

Мы спросили его, но ответа не последовало. В первом тайме было такое же количество остановок, и судья добавил одну минуту. Во втором тайме – восемь", – сказал защитник сборной Хорватии и "Аякса".