УЕФА наказал сборную на Евро-2024: названа причина

Сборную Албании наказали за неподобающее поведение болельщиков в матче первого тура Евро-2024 против Италии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации албанского футбола.

Санкции последовали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Албания получила штраф в размере 37,3 тысяч евро за бросание болельщиками посторонних предметов на поле, использование пиротехники, вторжение на поле и демонстрацию провокационных сообщений.

Напомним, что сборная Албании потерпела поражение от Италии со счетом 1:2, хотя и отметилась самым быстрым голом в истории чемпионатов Европы, забив на 23-й секунде. Во втором туре Албания сегодня 19 июня встречается с командой Хорватии.