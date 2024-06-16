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Новости по теме: Евро 2024

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На Евро-2024 побили рекорд российского футболиста

На Евро-2024 побили рекорд российского футболиста
©fshf.org/sq

Сборная Албании по футболу забила самый быстрый гол в истории Евро. Это случилось в матче первого тура с Италией, передают Vesti.kz.

Его автором на 22-й секунде стал Недим Байрами.

По информации Opta Sports, предыдущий рекорд принадлежал россиянину Дмитрию Кириченко, который забил Греции в 2004 году на 01:05.

При этом Албания не смогла удержать преимущество, пропустив впоследствии два мяча от Алессандро Бастони (11-я) и Николо Бареллы (16-я).

Следующую игру в квартете B чемпионата Европы-2024 Албания проведет с Хорватией 19 июня, а 20-го числа Италия встретится с Испанией.

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Метки:
Албания Италия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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