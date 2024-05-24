Турецкий Месси узнал хорошую новость

Стал известен состав сборной Турции по футболу на чемпионат Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии, передают Vesti.kz.

Команда Винченцо Монтеллы попала в группу F, где ее соперниками будут Грузия, Португалия и Чехия.

На Евро отправится и полузащитник "Реала" Арда Гюлер по прозвищу Турецкий Месси, несмотря на то что он большую часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы.

Состав Турции выглядит так:

Ранее свой состав объявила сборная Италии, подробности - тут.