Тренер сборной Украины объяснил разгромное поражение на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал разгромное поражение на старте Евро-2024 от команды Румынии, сообщают Vesti.kz.

Игра группы E в Мюнхене завершилась сенсационной победой румын со счетом 3:0.

"Думаю, что для всех это было неожиданно. Это Евро. Всегда говорю: если хотим достичь чего-нибудь на чемпионате Европы, каждый игрок должен показывать максимум. К сожалению, этого не было, но это первая игра. Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей.

Не думаю, что мы не хотели забить. Первые минуты до пропущенного мяча мы контролировали игру. Но есть ошибки, которые мы допускаем, и это было с Румынией. Полагаю, мы были недостаточно агрессивны в атаке, не создавали моменты", – приводит слова Реброва ua.tribuna.com.