Тренер сборной Хорватии объяснил сенсационную ничью на Евро-2024

Наставник сборной Хорватии Златко Далич высказался о ничьей в матче второго тура группового турнира Евро-2024 с Албанией, сообщают Vesti.kz.

Встреча сыгранная в Гамбурге, завершилась со счетом 2:2.

"Было нелегко. Очень сложный матч, два разных тайма. Мы сделали все возможное, приложили много усилий, чтобы повести в счете 2:1, и в конце концов получили этот гол. Главное, что мы все еще в игре - все в наших руках, второй тайм обнадеживает. Начало получилось очень плохим. Во втором тайме мы смотрелись лучше, это обнадеживает", - приводит Telesport слова Далича.

Напомним, в первом туре хорваты разгромно уступили сборной Испании со счетом 0:3, а албанцы дали бой итальянцам, уступив со счетом 1:2.

В заключительном туре Хорватия 24 июня сыграет в Лейпциге с Италией, а Албания и Испания в этот день встретятся в Дюссельдорфе.