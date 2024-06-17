Такого еще не было! Защитник "Барселоны" установил рекорд Евро

Защитник "Барселоны" и сборной Дании по футболу Андреас Кристенсен отметился уникальным достижением на Евро. Его команда сыграла вничью со Словенией в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Кристенсен закончил матч со Словенией со 100% точностью передач.

Все 89 передач защитника "Барселоны" были точными.

Это рекорд Евро по количеству передач при 100% точности (статистика доступна с 1980 года).

Во втором туре, 20 июня, Дания сыграет с Англией, а Словения встретится с Сербией.

Сербия и Англия установили рекорд и антирекорд Евро