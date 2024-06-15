"Сумасшедшая история!" Герой матча-открытия Евро-2024 сделал шокирующее признание

Полузащитник сборной Германии Эмре Джан прокомментировал свое выступление в матче-открытия Евро-2024 против Шотландии, в котором хозяева турнира одержали разгромную победу (5:1), сообщают Vesti.kz.

Полузащитник "Боруссии", вызванный в сборную Германии вместо травмированного хавбека Александара Павловича вышел на замену в стартовой игре Бундестим на 80-й минуте и на 93-й забил пятый гол в ворота британской сборной.

"Сумасшедшая история! Два дня назад я отдыхал на пляже. Мне позвонили в среду, я тренировался всего один раз. Я очень счастлив и благодарен как Юлиану (Нагельсману), так и его тренерскому штабу", - приводит слова Джана AS.

В следующем туре Германия 19 июня в Штутгарте сыграет с Венгрией, которая уступила в стартовом туре Швейцарии (1:3).