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Новости по теме: Евро 2024

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Кто станет главной машиной по голам на Евро-2024? Выбрали топ-5 претендентов

Кто станет главной машиной по голам на Евро-2024? Выбрали топ-5 претендентов
©Facebook/Seleções de Portugal

До старта Евро-2024 остался один день. Уже завтра главный футбольный праздник этого лета возьмет свой старт. Корреспондент Vesti.kz выделил пятерых бомбардиров, которые могут громко заявить о себе на этом турнире.

Как говорится, стабильность - признак мастерства. И в этом списке мы сделали акцент на тех, кто провел результативный сезон за клуб и продолжает стабильно отличаться в футболке национальной сборной.

Артем Довбик (Украина)

26-летний нападающий сыграет на своем втором чемпионате Европы. Три года назад он вышел на поле только раз, появившись в ходе овертайма в 1/8 финала со Швецией. На 121-й минуте Довбик принес Украине путевку в четвертьфинал (2:1). Больше на прошлом Евро он не играл.

Спустя несколько лет Артем подходит к турниру в совершенно ином статусе. Теперь он одна из главных звезд и надежд украинцев, а звание лучшего бомбардира Ла Лиги это только подкрепляет. 25 голов он забил в 41 матче за "Жирону", которая впервые в истории стала призером чемпионата Испании.

В составе сборной он провел 28 матчей и забил 10 голов. В группе он постарается огорчить Румынию, Бельгию и Словакию.

Александар Митрович (Сербия)

29-летний нападающего сборной Сербии точно нельзя списывать со счетов. Он уже играл на двух мировых первенствах, а теперь впервые выступит на Евро. Лучший бомбардир сербской сборной, наколотивший 58 голов в 91 матче, максимально настроен помочь команде в Германии.

После дебютного сезона в составе саудовского "Аль-Хиляля" Митрович должен быть уверен в своих силах. Он забил 40 мячей в 44 матчах за клуб и отличился в последней товарищеской игре за сборную перед стартом Евро (забил Швеции).

Защитникам из Англии, Дании и Словении придется попотеть, чтобы остановить неугомонного Александара.

Харри Кейн (Англия)

Куда же в этом списке без 30-летнего Кейна, который уже семь лет носит капитанскую повязку английской сборной на рукаве? 91 матч и 63 гола, 12 точных ударов на крупных международных турнирах, финал прошлого Евро - это все достижения Харри за сборную.

У англичан не может быть другой цели, кроме как победить на Евро. В завершившемся сезоне Кейн забил 44 гола в 45 матчах за "Баварию". К сожалению, остался без титулов, но индивидуально выдал невероятные цифры.

Кейн сыграет в одном квартете с Сербией, Данией и Словенией. В первом туре групповой стадии он встретится лицом к лицу с Митровичем. Ждем перестрелки двух снайперов?

Килиан Мбаппе (Франция)

У 25-летнего лидера сборной Франции Мбаппе тоже 12 голов на крупных турнирах, но все они пришлись на мундиали. На Евро он не забил ни разу, хотя провел четыре встречи в 2021 году. Поэтому у Килиана должна быть отличная мотивация проявить себя с лучшей стороны.

Тем более к Евро он подходит в идеальном настроении после осуществления мечты - перехода в "Реал". А в сезоне-2023/24 он наколотил 44 мяча в 48 матчах за ПСЖ во всех официальных турнирах. Что касается матчей и голов за сборную, то в 79 играх он настрелял 47 мячей. Возможно, что юбилейный, 50-й гол, придется как раз на Евро-2024.

Поэтому есть смысл полагать, что игрокам сборной Австрии, Нидерландов и Польши будет очень непросто остановить одного из лучших футболистов современности.

Криштиану Роналду (Португалия)

Единственный в этом списке, кто уже становился чемпионом Европы - это 39-летний капитан португальцев Роналду. Второй самый возрастной игрок турнира не просто пассажир, а одна из мощнейших опций в составе сборной. Он по-прежнему хорош, и недавний дубль в товарищеском матче с Ирландией это подтверждает (3:0).

207 матчей и 130 голов за сборную - космический показатель, который вряд ли кому-то покорится вновь. В прошлом сезоне он выбил такую же статистику в "Аль-Насре", как Кейн в "Баварии", отличившись 44 раза в 45 матчах.

На групповой стадии Роналду будет стараться забить в ворота чехов, турок и грузин. Получится ли - узнаем в ближайшие дни.

Загрузка статистики...


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Метки:
Футбол Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Германия Украина Сербия Великобритания Франция Португалия Ла Лига Мбаппе Килиан Роналду Криштиану Бавария Реал Мадрид ПСЖ

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