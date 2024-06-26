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Новости по теме: Евро 2024
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Стало известно, сыграет ли Роналду с Грузией на Евро-2024

Стало известно, сыграет ли Роналду с Грузией на Евро-2024
©x.com/selecaoportugal

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о стартовом составе на матч третьего тура групповой стадии Евро-2024 против Грузии, сообщают Vesti.kz. Он высказался об участии капитана Криштиану Роналду в этой игре.

"Мы готовились к победе. В стартовом составе ожидается полно наших ключевых футболистов. Диогу Кошта будет стоять в воротах, потому что мне не по душе ротировать вратарей. Не будет ничего революционного, хоть у нас и вполне конкурентоспособная команда. Кроме прежнего голкипера, у нас в стартовом составе все так же будет наш капитан Роналду", - приводит слова Мартинеса A Bola.

На Евро-2024 забили тревогу из-за Роналду: подробности

Встреча с Грузией состоится в Гельзенкирхене и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Грузины после двух туров набрали одно очко.

Напомним, сборная Португалии досрочно вышла в плей-офф турнира, набрав шесть очков по итогам двух туров.

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Метки:
Роналду Криштиану Грузия Португалия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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