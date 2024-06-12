Стали известны арбитры матча открытия Евро-2024

В ночь с 14 на 15 июня в Германии стартует чемпионат Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.
В матче открытия в рамках группы A сыграют хозяева турнира сборная Германии и команда Шотландии. Встреча пройдет в Мюнхене и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.
Игру обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Помогать ему будут Николя Дано и Бенжамен Паже. За VAR будет отвечать Жером Брисар, а ассистировать ему будут Вилли Делажо и итальянец Массимилиано Иррати. Запасной судья - Франсуа Летексье.
Всего на групповом этапе 24 участника, разделенные на шесть групп проведут 36 матчей.
Напомним, действующими чемпионами Европы являются итальянцы.
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