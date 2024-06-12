Мбаппе выбрал соперника по финалу Евро-2024

Французский нападающий Киллиан Мбаппе назвал главного соперника на чемпионате Европы по футболу, который пройдет в Германии, передает Vesti.kz со ссылкой на Bayern & Germany.

В данный момент футболист вместе со сборной Франции готовится к старту Евро-2024. В группе с французами оказались австрийцы, поляки и нидерландцы. Сам турнир начнется 14 июня и продлится месяц.

"Мы проиграли Германии в марте? Товарищеские встречи можно не учитывать. Но если серьезно, то у хозяев очень серьезная команда. Немцы всегда в числе фаворитов на победу. Финал между Францией и Германией? Я согласен на это", - заявил Мбаппе.

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При этом сборная Германии сыграет в квартете А, где с ней соперничать будут Венгрия, Шотландия и Швейцария.

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Последним чемпионом Европы является Италия, которая в 2020 году по пенальти обыграла Англию.