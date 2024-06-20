Скандальный экс-игрок "Реала" сотворил историю на Евро-2024

Сборная Сербии по футболу избежала поражения в матче против Словении (1:1) в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Сербы пропустили гол на 69-й минуте от Жана Карничника, тогда как отыгрались на 90+5-й минуте усилиями Луки Йовича.

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По информации Opta Sports, гол Йовича стал самым поздним в истории Евро, изменившим результат матча (без учета экстра-таймов).

Уже в шестой раз на этом Евро был забит гол в добавленное ко второму тайму время, что уже больше, чем за весь Евро-2020 (5).

Отметим, что Йович выступал за "Реал" в период 2019-2022 годов, заиграть в испанском клубе ему помешали проблемы с дисциплиной. Он неоднократно попадал в скандалы, в том числе на родине, когда несколько раз игнорировал "коронавирусный" карантин. С прошлого года Йович защищает цвета "Милана".

25 июня сыграют Англия - Словения, Дания - Сербия.