Сенсационно определились еще три участника плей-офф Евро-2024

По итогам заключительного тура в группе E определились очередные участники плей-офф Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Перед последним туром у всех четырех сборных - Румынии, Бельгии, Словакии и Украины было по три очка.

В итоге, словаки и румыны в очном противостоянии во Франкфурте-на-Майне добились устраивающей их ничьей - 1:1. Бельгия и Украина в Штутгарте также не выявили победителя - 0:0, что оставило украинцев без Евро-2024.

Таким образом, все четыре сборные набрали по четыре очка: румыны с первого места вышли из группы (разница мячей 4:3), Бельгия заняла второе место (2:1), Словакия третье (3:3), а Украина осталась на последней строчке (2:4).

Romania, Belgium and Slovakia through to the round of 16 👏#EURO2024 pic.twitter.com/8cOMy5Fhce