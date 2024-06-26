Договорняк? Определись новые участники плей-офф, а Украина вылетела с Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу в Германии прошли заключительные матчи группы E, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перед последним туром в этом квартете сложилась запутанная ситуация - команды Румынии, Бельгии, Словакии и Украины набрали по три очка.

Во Франкфурте-на-Майне встречались Словакия и Румыния.

На 24-й минуте словаки вышли вперед после гола Ондрея Дуды. Румыны на это ответили мячом Рэзвана Марина, который отличился на 37-й минуте с пенальти.

Этот счет устроил обе сборные, которые вышли в плей-офф.

В другом матче квартета в Штутгарте играли Украина и Бельгия.

Игра несмотря на обилие моментов завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, все четыре сборные набрали по четыре очка, но по дополнительным показателям Украина, которую устраивала победа, оказалась последней и вылетела с Евро-2024.

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