Сборную Казахстана сравнили с участниками Евро-2024

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов высказался о выступлении команд Словении и Дании на чемпионате Европы, который проходит в Германии, передает Vesti.kz.

Команды, выступающие в группе С - сыграли вничью в первом туре со счетом 1:1. При этом обе сборные выступали в одной отборочной группе с Казахстаном: Дания вышла с первого места, а Словения со второго. При этом казахстанцы заняли четвертое место. Тем не менее, у нашей команды был шанс пробиться на турнир через плей-офф Лиги Наций, но в полуфинале казахстанцы уступили Греции со счетом 0:5.

"Это была самая скучная игра чемпионата Европы, которую я видел. Обе команды не впечатлили. Они показали игру не соответствующую уровню соревнования. Честно говоря, я не думаю, что у команд есть перспективы. Они могут выйти в плей-офф, но дальше вряд ли пройдут. Я очень был бы рад, если бы Казахстан пробился в финальный турнир. Однако, будем объективны, даже такой уровень был бы нашей команде не под силу. Наши футболисты могли бы играть на равных один тайм, но во втором - все стало бы на свои места. Я думаю, что Казахстан проиграл бы все матчи крупно. Тут дело в недостаточной физической готовности. У Казахстане нет запаса, а у соперников он был бы", - отметил Есмагамбетов.

Сербия и Англия установили рекорд и антирекорд Евро

После первого тура лидерство захватила Англия, которая со счетом 1:0 победила Сербию. Второе место делят Дания и Словения, у которых по одному баллу.

В следующем туре, сыграют Словения - Сербия и Дания - Англия.