Сборная Румынии сотворила историю после разгрома команды Украины на Евро-2024

Сборная Румынии сотворила историю на чемпионатах Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

В стартовом матче группы E Евро-2024 в Мюнхене румыны сенсационно обыграли сборную Украины - 3:0.

Забитыми голами отметились Николае Станчу (29-я минута), а после перерыва Рэзван Марин (53) и Денис Дрэгуш (59) увеличили преимущество, завершив матч с крупным счетом.

Таким образом, сборная Румынии по информации euro-football.ru начала турнир с самой крупной победы в своей истории на чемпионатах Европы.

В следующем матче румынская команда встретится со сборной Бельгии 22 июня, в субботу. В группе также выступает сборная Словакии, которая сегодня сыграет с Бельгией.